Šikanovanie detí v školách 2. časť

Opatrenia a riešenie šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach. Jeden príbeh šikanovania.

Nadväzujem na svoj predošlý blog odbočkou, čo sa považuje za doberanie a čo za šikanovanie.

ŠIKANOVANIE V. DOBERANIE

Pri doberaní nerozlišujeme medzi víťazom a porazeným = pomer síl je vyrovnaný. Samotné doberanie prináša radosť a zábavu obom stranám, nikto nepociťuje bolesť ani poníženie vlastnej osoby.

DOBERANIE ŠIKANOVANIE 1. Zámer Vzájomná zábava, radosť a dobrá nálada. Ublížiť, zraniť a ponížiť. 2. Motív Náklonnosť, zblíženie, zoznamovanie, záujem o druhých. Rozpúšťanie napätia v triede a navodzovanie uvoľnenej a pohodovej atmosféry. Základný tandem – moc a krutosť. Ďalšie motívy prekonávania samoty, zabíjanie nudy, zvedavosť, žiarlivosť, predchádzanie vlastnému týraniu, vykonanie niečoho veľkého. 3. Postoj Rešpekt k druhému a sebaúcta. Devalvácia, zneváženie druhého. 4. Citlivosť Vcítenie sa do druhých. Tvrdosť a nezľutovanie sa. 5. Zraniteľnosť Dieťa nie je zvýšene zraniteľné a precitlivené. Bezbrannosť, obeť sa nevie, nemôže či nechce brániť. 6. Hranice Obe strany majú možnosť obhájiť svoje osobné teritórium. Vzájomné vnímanie a rešpektovanie verbálnych a neverbálnych limitov. Pri divokejšom doberaní nikto nepoužije svoju plnú silu alebo silnejší mierni svoje akcie. Prelamovanie hraníc.„znásilňovanie“ druhého. Silnejšia strana neberie ohľad na slabšieho. Obeť dáva najavo, že je jej to nepríjemné, útočníci pokračujú ďalej. Niekedy sadomasochistická interakcia. 7. Právo a sloboda Rovnoprávnosť účastníkov. Dieťa sa môže brániť a doberanie opätovať, prípadne ho môže zastaviť a vystúpiť z neho. Bezprávie. Pokiaľ sa dieťa bráni alebo dokonca „zábavu“ oplatí, je tvrdo potrestané. 8. Dôstojnosť Zachovanie dôstojnosti. Dieťa nemá pocit poníženia. Necíti sa trápne a úboho. Poníženie ľudskej dôstojnosti. Dieťa je zosmiešňované a ponižované. 9. Emočný stav Radosť, vzrušenie z hry, ľahké naštvanie. Aj nepríjemné! Ale nie bezmocnosť. Bezmocnosť. Strach, hanba, bolesť. Nepríjemné a bolestivé prežívanie útoku. 10. Dopad Podpora sebahodnoty, pozitívna nálada. Pochybnosti o sebe, úzkosť, nedostatok dôvery, depresia. Dieťa má strach zo školy.

METÓDY RIEŠENIA ŠIKANOVANIA

Riaditeľ školy zostavuje tím zamestnancov školy, ktorý navrhuje a zabezpečuje odborný postup pri riešení šikanovania. ALE LEN RIADITEĽ, už nie tím zamestnancov školy, je pri zisťovaní a preverovaní šikanovania povinný:

a) zabezpečiť bezodkladnú pomoc obetiam a ochranu obetí,

b) zabezpečiť dozor v triede, kde sa preveruje šikanovanie,

c) vykonať opatrenia na zabránenie možnej krivej výpovede agresora jeho izoláciou počas preverovania šikanovania,

d) preverovať šikanovanie bezodkladne v čase, keď agresor nie je ešte dohodnutý na spoločnej výpovedi s obeťou, svedkami alebo inými osobami, ktoré na šikanovanie upozornili,

e) zabezpečiť, aby obeť nebola konfrontovaná s agresorom,

f) zabezpečiť zaistenie vhodných svedkov a uskutočnenie individuálnych rozhovorov alebo konfrontačných rozhovorov so svedkami,

g) uchovávať dôkazy pri podozrení na kyberšikanovanie v spolupráci s koordinátorom informatizácie alebo externým expertom,

h) kontaktovať vo vzťahu k obeti, agresorovi a svedkovi šikanovania:

1. zákonných zástupcov,

2. osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa,

3. zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu,

4. zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom je žiak umiestnený,

i) kontaktovať miestne príslušné centrum,

j) zabezpečiť použitie anonymnej dotazníkovej metódy,

k) viesť písomné záznamy o riešení jednotlivých prípadov šikanovania,

l) zabezpečiť pri rozhovoroch prítomnosť najmenej dvoch pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov,

m) ohlásiť príslušným útvarom Policajného zboru podozrenie na spáchanie priestupku alebo trestného činu.

Jeden by si povedal, ako „skvele“ je to legislatívne ošetrené. No ukážte mi jednu školu, kde by riaditeľ postupoval podľa tejto smernice a zavolal by „miestnemu príslušnému centru“ alebo dokonca PZ. Všetko uvedené je vhodne spracované, ale už v úvode si to odporuje, pretože poverený tím pedagogických pracovníkov pri zisťovaní a preverovaní šikanovania na škole má NULOVÉ KOMPETENCIE. Všetko musí riešiť riaditeľ školy. Jeden anonymný dotazník ročne NIČ NEVYRIEŠI.

Vážení rodičia, zbytočne sa v prípade neuspokojivého vyriešenia prípadného šikanovania vášho dieťaťa budete sťažovať na VÚC-ke, Školskom úrade, Obci, Okresnom úrade. Oni s tým nič nemajú spoločné. Podnet môžete podať Štátnej školskej inšpekcii, ktorá bude následne preverovať napr. dodržanie Smernice o šikanovaní a všetky náležitosti, o ktorých som písal – v kompetencii riaditeľa.

Na riaditeľa sa môžete sťažovať zriaďovateľovi (VÚC, Školský úrad, Obec, Okresný úrad) len pri podozreniach nedodržiavania preneseného výkonu štátnej správy (Zákon č. 596/2003 Z. z., DRUHÁ ČASŤ, RIADITEĽ ŠKOLY A RIADITEĽ ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA).

OPATRENIA NA RIEŠENIE ŠIKANOVANIA

OBEŤ

a) odporúčanie vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť,

b) zabezpečenie skupinového intervenčného programu v spolupráci s centrom,

c) zaistenie bezpečia obete,

d) zabezpečenie informovania a poradenstva o šikanovaní pre osoby uvedené v článku 3 ods. 2., citujem: „Riaditeľ školy, koordinátor prevencie a triedny učiteľ priebežne informujú zákonných zástupcov, opatrovníka, osoby, ktorým súd zveril dieťa do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov (ďalej len „osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa“) alebo zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu o preventívnych činnostiach školy. Pri realizácii preventívnych činností školy riaditeľ školy, koordinátor prevencie a triedny učiteľ venujú zvýšenú pozornosť efektivite týchto činností. Za efektívnu stratégiu v príslušnej oblasti sa nepovažujú jednorazové činnosti, kultúrne podujatia, moralizovanie a zastrašovanie.

To je všetko pre obeť.

AGRESOR

a) odporúčanie zákonným zástupcom agresora vyhľadať odbornú starostlivosť centra,

b) preloženie agresora do inej triedy alebo do inej výchovnej skupiny, ak je agresor schopný stále ohrozovať svoje okolie, („vynikajúce opatrenie“)

c) uloženie opatrenia vo výchove podľa § 58 ods. 2 a 3 zákona. (už dávno neplnia svoju funkciu)

To je všetko pre agresora.

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný šikanovanie, alebo podozrenie zo šikanovania medzi žiakmi bezodkladne riešiť a každej jeho obeti bezodkladne poskytnúť pomoc!

Riaditeľ školy je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní podozrenie, že žiak sa dopustil

a) šikanovania,

b) spáchania trestného činu alebo opakovane páchal priestupky v súvislosti so šikanovaním.

SPOLUPRÁCA ŠKOLY

Pri podozrení na šikanovanie žiaka spolupracujú riaditeľ školy, koordinátor prevencie, výchovný poradca, ďalší pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci s rodinou obete a s rodinou agresora.

Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci dbajú pri rozhovore so zákonným zástupcom obete, agresora alebo svedka najmä na zachovanie dôvernosti informácií.

Riaditeľ školy môže odporučiť zákonným zástupcom agresora umiestniť agresora na dobrovoľný diagnostický pobyt do diagnostického centra alebo do liečebno-výchovného sanatória. (radšej to nekomentujem)

O úkonoch podľa tohto článku osoba poverená riaditeľom školy vyhotovuje zápis, z ktorého po jednom vyhotovení poskytne každej zo zúčastnených osôb.

CHYBY PRI VYŠETROVANÍ ŠIKANOVANIA

Kolář (2011) hovorí o nasledovných chybách pri vyšetrovaní:

– učitelia nerozlišujú riešenia pri počiatočných a pokročilých štádiách šikanovania,

– neberú pri vyšetrovaní ohľad na traumu a mlčanlivosť obete,

– berú vážne falošných svedkov nastrčených hlavným agresorom,

– bezprostredne sa konfrontuje výpoveď obete s výpoveďou agresora,

– učiteľ začne vyšetrovať šikanovanie priamo v triede,

– riaditeľ začne vyšetrovanie naraz so všetkými aktérmi šikanovania aj s ich rodičmi

a pedagógmi,

– odporučia obeti namiesto toho, aby to riešili, aby zmenila školu, prípadne je preložená do druhej triedy. („dokonalé riešenie“, ale úplne bežné)

Prípad šikanovania

„Trinásťročná Jana sa s matkou dostavila do poradne na odporúčanie školy z dôvodu vzniknutých problémov vo vzťahoch v triede, dievča sa bojí chodiť do školy, ostrakizovanie zo strany niektorých dievčat. Matka na situáciu upozornila výchovného poradcu, škola súhlasila, že bude vzniknutú situáciu v triede riešiť. Výchovný poradca zostáva s matkou v kontakte. Na schôdzke s lektormi programu o šikanovaní v poradenskom centre sa dohodli na spolupráci pri riešení situácie v danej triede.

Na prvom stretnutí matka i Jana pôsobili obyčajným dojmom, Jana reagovala na matku trochu v štýle puberty, ale inak bol kontakt dobrý. Pri spoločnom rozhovore rozprávala prevažne matka, tú stresuje, že jej dcéra v poslednej dobe často odmieta chodiť ráno do školy, dohovára sa s ňou vtedy, keď je už v robote a nemôže situáciu v danom momente riešiť. Niekedy svojej dcére vyhovie, ale nepáči sa jej, že má v škole absencie. Na druhej strane verí, že sa niečo vážne deje z čoho má jej dcéra strach (Jana popiera, že má strach, je skôr „nahnevaná“ na dievčatá v triede). (Neskôr z rozhovoru s matkou sa potvrdzuje, že Jana prežíva situáciu ďaleko horšie, než sa naoko zdá. Píšu si s matkou maily, v ktorých je Jana vo svojich pocitoch oveľa otvorenejšia než v rozhovore. V podstate sa trápi a tiež bojí).

Jana (zhodne s matkou) uvádzala, že problémy začali pred 1,5 rokom, kedy do triedy prišla nová žiačka Eva. Tá s tým všetkým nejako súvisí, lebo ostatné dievčatá (aj najlepšie kamarátky Jany) sa s ňou skamarátili a obrátili sa proti Jane. Nie je však úplne jasné, či nová žiačka Eva je iniciátorkou ostrakizácie, dievčatá v triede sa do Jany triafajú všetky. Ostrakizácia a urážanie prebieha hlavne na facebooku, tiež v triede cez prestávku u Janinej lavice. Urážky sa týkajú hlavne jej vzhľadu a oblečenia (Jana je oblečená proste a skôr ešte detsky, na jej vzhľade nie je nič nápadné, otázku módy asi príliš nerieši, ako vyplýva z rozhovoru, oblieka si čo sa jej páči, s matkou nemá v tomto žiadne spory, nemá snáď ani výrazné mindráky). Posledná veľká hádka s dievčatami v triede sa týkala facebooku – skupina dievčat i s Janou nadviazali kontakt s nejakým chlapcom z Prahy. Dievčatá sa na facebooku štylizovali do iných rolí. Jana seba i ostatné „odtajila“ a napísala dotyčnému chlapcovi ako je to v skutočnosti. On to ocenil a píše si ďalej len s Janou (to dievčatá nevedia), dievčatá majú Jane za zlé, že ich „zradila“, Jana ukázala psychológovi na PC príklad urážok od dievčat. Zaujímavá je úloha bývalej naj kamarátky Ivany - údajne v súkromí sa ďalej s Janou kamaráti, ospravedlňuje sa jej za seba i ostatné dievčatá, na verejnosti si to však netrúfa, aby neprišla o kamarátky. Jana to chápe a je rada, že má kamarátku aspoň takto a cez ňu sa môže dozvedieť, čo sa deje medzi dievčatami. (Na facebooku sa ale Ivana až príliš angažuje v urážkach na Janinu adresu, psychológ veľmi jej kamarátstvu neverí, Jana ju však ospravedlňuje). Agresorky sa delia na niekoľko skupiniek. Skupinky sú medzi sebou priechodné, len Jana do nich nie je prijímaná. Skôr to bolo podobné, len s tým rozdielom, že Jana mohla kdekoľvek prísť. Vždy sa kamarátila s Ivanou a tiež si veľmi rozumie s chlapcami. Jana si v súčasnosti praje v triede viac kľudu, nepočúvať nadávky, urážky a aspoň minimálny kontakt (pozdrav). Do ostrakizmu voči Jane sa zapojujú už aj šiestačky. Cez prestávku by Jana uvítala, keby nemusela byť v triede (majú dovolené chodiť von len cez veľkú prestávku). Sedí v lavici už druhý rok sama, tvrdí, že jej to nevadí, ale matka jej to neverí.

Po návšteve matky v škole sa na situáciu viac zamerala výchovná poradkyňa, pozorovala triedu a s niektorými agresorkami hovorila osobne (vyťahovala ich z hodiny) – Ivana celú situáciu priznala, niektoré to zapierali. Dievčatá o matkinej intervencii netušia, myslia si že to výchovná poradkyňa sama vypozorovala. Situácia sa po týchto rozhovoroch máličko upokojila.

Pri spoločných rozhovoroch Jana veľmi nerozpráva, len sa usmieva, „schováva sa“. O programe v centre nechce vôbec hovoriť. Matka vlastne nevie, čo sa tu dialo. Zaujíma ju, čo teraz bude ďalej. Hlavne má záujem na tom, aby Jana zasa chodila do školy. Psychológ zámerne pred nimi nadhadzuje možnosť nahlásenia celej veci na polícii. Matka je veľmi prekvapená, neuvažovala o tom, Jana je veľmi zarazená, chvíľu vôbec nie je schopná slova, nechce sa k tomu vyjadrovať.

Rozhovor len s Janou: Nakoniec sa trochu otvorila – program bol pre ňu náročný, bola celú dobu v akomsi útlme. Najväčšia záťaž bol pocit, že je to tu všetko kvôli nej. V triede necítila podporu od nikoho, ale ani nie otvorené nepriateľstvo. Dievčatá sa jej zdali byť v pohode. Ivana sa za ňu nepostavila, bola skôr s dievčatami, ale Jana jej aj tak ďalej verí a má ju rada ako dávnu kamarátku. Rozhodne s ňou nechce pretrhnúť puto. K dievčatám necíti nenávisť, má obavy čo bude ďalej. Stačilo by jej, keby prestali s nepriateľstvom voči nej, nevšímali si ju a zachovávali základné pravidlá slušnosti (pozdrav, požičať niečo keď je treba a pod.). Ako to bude ďalej s dochádzkou do školy? Možnosti voľby – dať tejto triede šancu alebo zmeniť triedny kolektív. Jana chce dať šancu

– skúsi chodiť do školy s podporou rodiny. Bude o tom hovoriť v poradni, prípadne vyhľadá pomoc učiteľov. Konkrétnu predstavu Jana nemá, tak súhlasí s tým že s matkou psychológ vymyslí nejaký plán ohľadom chodenia do školy a Jana to skúsi.

Rozhovor len s matkou: Niečo málo informácií o priebehu programu a o Jane, ako sa v poradni prejavovala.

Odporúčanie: Zobrať do úvahy možnosť nahlásiť to na polícií. Matka zatiaľ o tom neuvažuje, ale ak by to pokračovalo, tak to urobí. Zobrať do úvahy zmeniť školu či triedu, okamžite musí prestať agresívne chovanie. S Janou byť stále v kontakte, zaujímať sa o to čo robí (najmä na PC), chrániť ju, rozprávať sa s ňou o tom, čo prežíva. Podporovať mimotriedne priateľstvá, kamarátov na väčšiu vzdialenosť – organizovať možné stretnutia.

„Kamarátka“ Ivana – nezakazovať kontakty s ňou, ale dať Jane najavo svoj názor (netreba Ivane príliš veriť). Viacej sa o situácií doma rozprávať s otcom.

Janine oporné body: Rodina – veľmi dobré vzťahy aj so starším bratom. V škole ju bavia niektoré predmety, na hodinách s učiteľmi nemá problém. V kolektíve dobre vychádza s chlapcami, ktorý ju berú. Doma letmo hovorili o možnosti zmeniť školu – Jana zatiaľ nechce, má strach že by nenašla kamarátky ani tam. Matka chce aby sa situácia v triede určite riešila, rozprávajú sa s psychológom o tom, že sa to nesmie uponáhľať, ale riešenie to určite chce.

Odporúčanie: Neodkladne vyriešiť stres cez prestávky – zariadiť Jane možnosť tráviť ju mimo triedu. Vyriešiť ranný stres a strach zo školy – matka si premyslí rôzne možnosti. Trieda bude zrejme objednaná na program v poradenskom centre – po tomto programe sa matka s Janou znovu objednajú na konzultáciu.

Dňa 1.3.2011 sa dostavila Jana s matkou do poradne.

Spoločný rozhovor: matka referuje psychológovi, čo sa dialo minulý týždeň deň po dni. V nedeľu údajne Jana vyradila z priateľov na facebooku agresorky. Matka o tom nevie, je prekvapená, počuje to prvýkrát. Vraj to urobili Jana spolu s otcom. S otcom tiež uložili dôkazový materiál. Dievčatá v ubližovaní na facebooku údajne poľavili, potom čo im Jana prestala odpovedať.

Dochádzka do školy – pokiaľ tam stále pretrváva pocit ohrozenia, tak nenútiť, ale pokiaľ sa situácia skľudnila, tak motivovať, oceňovať prekonaný strach. Byť v kontakte so školou, zisťovať ako je Jane v triede i prostredníctvom učiteľa. Overiť si, či Jana učite odstránila z facebooku svoje „kamarátky“. Zostávajú s psychológom v kontakte, do poradne prídu za týždeň.

Dňa 8.3.2011 sa dostavila matka s Janou. Matka konštatuje zlepšenie, Jana chodí do školy, až na jeden deň, keď ju nemohla do školy dostať. Jana tvrdí že to bolo kvôli kresleniu, ktoré nemá rada, ale neznie to veľmi presvedčivo. Podľa matky na ňu spolužiačky asi neútočia priamo, ale smejú sa jej za rohom. Matka vníma, že je Jana smutná, že nemá kamarátky, hlavne Ivanu, chýbajú jej dievčenské rozhovory. Jana to popiera, vraj sa s Ivanou porozprávať môže, sú v spojení cez SMS. Jana by chcela psa, ktorý by jej nahradil kamarátky. Facebook – nie je isté, či sa od dievčat úplne odstrihla, ale matka si myslí že áno, Jana sa tvári tajuplne. Údajne zasa prebehlo jej kritizovanie na profile, kde má fotky. Jana volá každý deň matke zo školy – dievčatá sa jej smejú, nadávajú že si zasa sťažuje. Matka chce skúsiť s Janou prijímačky na španielske gymnázium, pokiaľ by to vyšlo, situácia by sa vyriešila.

Otcov názor na situáciu v triede: Berie to skôr akože sa dievčatá pohádali a musia si to vyriešiť medzi sebou sami, rozhodne je proti hláseniu na polícií, alebo potrestaniu aktérok v škole. Otec sa kamaráti s otcom Ivany, chodia spolu na pivo. Matka sa zaujíma, čo bude s triedou ďalej. V poradni jej vysvetľujú, že budú s triedou ďalej pracovať. Janu uisťujeme, že pokiaľ nebude chcieť, nemusí sa diskusií o situácií v triede zúčastniť. Pred Janou aj matkou psychológ vyslovuje názor, že pokiaľ je situácia v triede taká ako ju popisujú, tak sa nejedná o vyriešený problém, problém pretrváva ale v inej forme. Ďalší termín návštevy poradne je stanovený až o tri týždne.

Dňa 29.3.2011 sa matka dostavila do poradne tentoraz sama, Jana chcela ísť do školy, píšu sa dôležité testy, ktoré súvisia s prihlasovaním na viacročné gymnázium. Rekapitulácia uplynulého obdobia – cez prázdniny bola Jana lyžovať, vraj sa jej tam páčilo, ale celý ďalší týždeň nechcela ísť do školy, pokiaľ by ju nútili, museli by to urobiť násilím. Otec s mamou sa nakoniec dohovorili, že nepôjde. V triede prebehol následný program (Jana dostala od spolužiakov veľkú podporu a aktérky kritiku). Jana sa ho zúčastnila, ale nechcela mame nič o programe doma povedať. Mama ale poznala, že to Jane veľmi pomohlo, mala veľmi dobrú náladu. Mama vie, že v škole prebehli nejaké schôdzky s rodičmi aktérok, kde sa ozvala mama Ivany, aby ju Jana nechala na pokoji a následne zakázala Ivane s Janou sa kamarátiť. Ivana je však s Janou stále v spojení. Psychológ podporuje matku, aby si pamätala prečo situácia vznikla, kto bol poškodený a aby neprepadala úvahám, či tým, že rozbehli túto akciu, snáď niekomu neublížili. Malo to tak prebehnúť a to, že sa do toho vložili aj dospelí, bolo naozaj nutné, deti to už nemohli riešiť sami na svojej úrovni. Pokiaľ by sa situácia takto neriešila, mohlo to prerásť v skutočne veľký problém, možno aj s tragickými následkami. Jana by teraz mala dať triede šancu a svojím nechodením do školy by mohlo dôjsť k tomu, že trieda nedá šancu jej. Matka sa doma s Janou dohovorí, či by chceli ešte prísť do poradne a kedy.

Dňa 31.3.2011 sa dostavila matka s Janou do poradne. Matka chce hovoriť najskôr sama. V škole sa zdá byť všetko v poriadku, s Janou sa začali baviť i dievčatá, ktoré jej skôr ubližovali. Jana je zo situácie v škole nadšená, do školy sa už nebojí chodiť, ale Jana si teraz veľmi nerozumie s otcom. Matka to vníma čiastočne ako jej precitlivené nastavenie, možno i vplyvom stálej krízy v škole, ale trochu dáva vinu otcovi, ktorý je pedant a príliš kritický. V rozhovore s psychológom prichádzajú na to, že to bude možno tiež dospievaním Jany a potrebou trochu zmeniť pravidlá a hranice v rodine (vývojová kríza). Je to typický problém na metódu rodinnej terapie a psychológ im ponúka, že by rodina mohla prísť túto novú tému riešiť do poradne. Ale otca sa pravdepodobne k tomu nepodarí prehovoriť.

Jana: Nemá už psychológovi veľmi čo povedať, na žiadnu tému sa nechytá, vytvára to dojem, že je spokojná a nemá v poradni už čo riešiť. Ani tému s otcom nechce riešiť. Psychológ pripomína Jane, že pokiaľ by mala sklon sa niekedy obviňovať, že spôsobila riešením svojej témy v škole niekomu problémy, tak má pamätať na to, že nenesie zodpovednosť a voľba bola na dievčatách aktérkach.“ (Kočanová, Šikanovanie, možnosti terapeutickej a sociálnej podpory, 2013)

ZÁVER

Prial by som si, aby k šikanovaniu dochádzalo čo možno najmenej. Taktiež, aby sa riaditelia škôl nebáli riešiť šikanovanie korektne v zmysle platnej legislatívy. Tu totiž platí reverzná logika = ak sa v školách bude šikanovanie riešiť, v školách vznikne priaznivá a bezpečná klíma pre deti.

Volám sa Ivan Švajlen, som kandidátom do NRSR vo voľbách 2020 za Demokratickú stranu pod číslom 53. Školstvo je moja vášeň, a preto píšem články o tom, čo ste možno o školstve nevedeli. Našu stranu môžete podporiť lajkom TU a na Instagrame TU.

Ak sa vám text páčil, podporte ho zvýšením karmy pod blogom, zvýšite tak jeho čítanosť.

Ďakujem.