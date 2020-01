Ťah jazdcom

Niečo o mne. Aj o tom, prečo kandidujem. Keď mnohokrát život bolel, ale žiť som chcel; aj keď som bol na kolenách a jedinou istotou bola moja sebadôvera, rodina a priatelia, ktorí pri mne vždy stáli.

Odhaľujem niečo viac, ako sa od kandidáta do NRSR očakáva. Sedím tu pred počítačom, uvažujúc, čo sa stane potom, keď vyjdem po zverejnení tohto článku na ulicu. Bude život rovnaký ako pred dvoma-troma dňami? Alebo budem tou istou rohožkou pred dverami, do ktorej si veľkú časť môjho života ľudia vytierali topánky, lebo som iný ako ostatní?!

Od čias puberty som čelil neustálemu verbálnemu šikanovaniu a neúnavným urážkam a výsmechu zo strany svojich spolužiakov, susedov na ulici, ktorým ich tzv. „pomýlený pocit nadradenosti“ umožňoval počastovať ma invektívami, spoločnými vulgárnymi pokrikmi. V tom čase neexistoval internet, takže mi to museli povedať priamo do tváre. V tomto bol vtedy život jednoduchší, ale nebolo vhodné byť odlišný. Slova bodali a boleli. A čím viac boleli, tým väčší múr som okolo seba staval a nikoho si nepripúšťal k telu. A to len preto, lebo som zjavne odlišný od ostatných. Nehral som futbal alebo typické mužské športy – na gymnáziu ma nebavil basketbal, nevenoval som sa aktivitám, ktoré vyznávali moji rovesníci na ulici – nepokrikoval som na druhých ľudí, nepľul som na zem, ako bolo zvykom, nevyjadroval som sa vulgárne. Nechodil som so spolužiakmi piť do mesta, lebo som v tom nevidel žiadny zmysel. V skratke, nemal som veľa tých "normálnych" priateľov.

Stredobodom môjho sveta sa v 14-tich rokoch stal tenis, a keďže sme mali kurty hneď za bytovým domom v areáli školy, celý svoj voľný čas som sa snažil tráviť práve tam. Bol to útek mimo realitu školy a okolia. Na kurte som sa vždy cítil bezpečne, mohol som ukázať, čo viem – nie verbálne, ale údermi do tenisovej loptičky. Namiesto Peta Samprasa alebo Agassiho som zbožňoval Steffi Graf a neskôr Martinu Hingisovú. Videl som v nich vzory a chcel som sa im herne podobať, nakoniec si to aj viacerí všimli a volali ma Hingis. Keď sa nedalo hrať na kurtoch, chodieval som na tenisovú stenu neďaleko a dokázal som tam stráviť hodiny a hodiny; a nakoniec porážať aj súperov, ktorí sa tenisu venovali od malička. Už vtedy som na sebe pozoroval vnútornú silu ísť za svojim cieľom napriek odlišnosti a všeobecnej nepriazne spoločnosti.

Poznačený a označený spoločnosťou som po neúspešných prijímacích skúškach na medicínu (na ktorú som sa asi na tretíkrát dostal a po 2 rokoch zanechal) dostal k učeniu angličtiny na základnej škole v Košiciach a v pozícii učiteľa som našiel svoje miesto v spoločnosti. Bolo to jedno z najzaujímavejších období života, 19-ročný učiť, a v tak mladom veku získavať skúsenosti v školstve. To, čo som ja zažíval počas dospievania, som na mnohých prípadoch detí pozoroval už ako veľmi mladý učiteľ. A vtedy som objavil ďalší poklad, a to snahu a schopnosť ochraňovať, pomáhať a nedopustiť, aby niekto z mojich žiakov či študentov trpel. Tento pre mňa poklad – všímať si a vidieť – si nosím stále so sebou.

V osobnom živote som však trpel a bez blízkych a priateľov by som to nezvládol. Žil som sám vo vnútri bubliny obkolesenej vysokými múrmi.

No v nejakom bode života som si uvedomil, že už nemôžem byť obeťou spoločnosti. Že všetko sa stalo z nejakého dôvodu. A tým dôvodom som ja – lebo som sa hanbil za to, kým som, a tým nechcel nikomu blízkemu ublížiť, prispôsoboval som sa „spoločenským normám“, ktoré ničili moju nádej a spôsobovali ukrutnú bolesť. Začal som sa zo všetkých sh*tstorms, do ktorých som niekedy aj nechtiac spadol, učiť, a tak nachádzať životnú rovnováhu.

A ako si určite dokážete predstaviť, všetky neočakávané, často bolestivé udalosti mi nielen pomohli stať sa odvážnym mužom, ktorý sa vám teraz prihovára, ale pripomínajú mi aj to, že som zraniteľný. A že v živote neexistuje skutočné bezpečie než je sebadôvera, ktorú si pri pádoch musíte opäť vybudovať, a tiež pochopenie, kým naozaj ste.

Neskôr som vyštudoval VŠ v Banskej Bystrici odbor tlmočníctvo a prekladateľstvo – anglický jazyk – slovenský jazyk, čomu sa taktiež vo veľkej miere venujem. No vždy mi bolo blízke školstvo, a preto som roky učil anglický jazyk a istú dobu aj pracoval na školskom úrade ako referent pre základné školy. Aj na školskom úrade som zažil doslova psychoteror jednej smeráckej „pani vedúcej“, ale už som sa necítil ako obeť, ale ako bojovník. Zároveň mal som možnosť vidieť, ako sa dodržiava školská legislatíva – a nie je to nič, čo by ste si priali vidieť alebo zažiť. V duchu som si hovoril, že toto tak fungovať predsa nemôže. Ale ono to tak naozaj funguje.

Aj na školách, kde som učil, som si všímal a videl už z pozície bojovníka, ako to všetko až na pár výnimiek nefunguje, akú moc majú riaditelia, ako priamo alebo nepriamo šikanujú svojich zamestnancov – učiteľov, ale aj nepedagogických pracovníkov. Pracovať na školách, kde platia úplne scestné príkazy riaditeľov a mlčať – to nie nič pre mňa. Už som mlčal dosť.

A moji študenti, na tých som najviac hrdý. Spoznal som ich stovky a mnoho z nich som – obrazne povedané – vyprevadil do reálneho života po strednej škole s pocitom šťastia a zadosťučinenia. Ale o tom by Vám vedeli porozprávať len oni sami.

Všetky „zážitky“, ale aj tie príjemné a hrejivé ľudské momenty a spoznanie toľkých skvelých mladých ľudí boli obrovskou motiváciou prijať ponuku Demokratickej strany a ísť kandidovať a zabojovať o vaše hlasy, pretože sa musím postaviť na stranu žiakov, rodičov a učiteľov, ale aj neprávom šikanovaných riaditeľov. Už toho bolo dosť!

Ďalšou vecou, za ktorú sa chcem postaviť, je nasledujúci problém: nikoho neodsudzujme za to, aký je. Nesúďme, ak nepoznáme. Komunity odlišných ľudí, či už sa od nás líšia zdravotným postihnutím, sexuálnou orientáciou, farbou pleti, národnosťou, duševnými ochoreniami a i., ktorí sú neustále utláčaní, lebo spoločnosť ich do toho nepriamo núti – uhýbať pohľadom, prispôsobovať sa a chrániť sa. Začnime, prosím Vás, naopak, oceňovať hodnotu každého človeka a pomôžme, ak vieme. Neodsudzujme, ale skúsme sa spriateliť, učme sa od seba navzájom, spolupracujme, inšpirujme sa, podporujme sa. Len tak dokážeme zveľaďovať samých seba – hodnotu ľudskosti.

Pre všetkých neprajníkov a ľudí, čo mi neustále hovorili NIE a urobili mi zo života peklo a tvrdili, že toto nemôžem, toto by som nemal a toto musím – váš odpor ma posilnil, prinútil ma tvrdšie pracovať a vytvoril zo mňa bojovníka, akým som dnes.

Som tu pre Vás, milí žiaci či študenti, vážení rodičia a kolegovia učitelia s témami, o ktorých som už začal písať v predchádzajúcich blogoch: pracovná doba učiteľov, financovanie štátnych škôl a školských zariadení, šikanovanie na školách (vedenie školy v. zamestnanec), financovanie neštátnych školských zariadení, šikanovanie detí v školách, prekrúcanie školských paragrafov.

V písaní blogov, ktoré budú odkrývať informácie o fungovaní školskej legislatívy a ako riešiť jednotlivé problémy v školstve (rady pre rodičov, žiakov či študentov), budem pokračovať aj naďalej. Mojou nosnou témou sú materské školy, základné školy a stredné školy a všetky problémy s nimi súvisiace. Budem vás uvádzať do obrazu napríklad návodmi, ako riešiť školskú dochádzku, prospech, šikanovanie, ako sa celkovo zorientovať v školstve, ak máte, vážení rodičia, svoje deti v školách. Taktiež vysvetlím všeobecne platné legislatívne postupy, napríklad, ako sa volí riaditeľ školy, ako funguje školská rada, prečo je takmer nemožné odvolať riaditeľa, kde a ako sa sťažovať, ale predovšetkým riešiť vaše podnety a otázky, a sprevádzať vás svojimi radami k ich úspešnému vyriešeniu.

Volám sa Ivan Švajlen, som kandidátom do NRSR vo voľbách 2020 za Demokratickú stranu pod číslom 53. Školstvo je moja vášeň, a preto píšem články o tom, čo ste možno o školstve nevedeli.

Ďakujem.