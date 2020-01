12 zaujímavých faktov o normatívnom financovaní

Som vyštudovaný tlmočník a prekladateľ (anglický jazyk - slovenský jazyk), a zároveň učiteľ s 15-ročnou praxou. Vo voľbách NRSR kandidujem za Demokratickú stranu pod číslom 53. A ako celá strana sa uchádzame o Vašu priazeň.

Narodil som sa v Košiciach, ale momentálne žijem Banskej Bystrici. V srdci som však stále Košičan. "Once you've lived in Košice, you always want to come back."

Voľný čas pre mňa znamená spánok. Ak nespím, tak čítam kvalitnú slovenskú publicistickú alebo politickú literatúru, alebo americkú postmodernu. Okrem toho mám rád hudbu, no a neodmysliteľnou súčasťou môjho života je tenis, ktorému sa venujem od 14 rokov, taktiež som obrovským fanúšikom krasokorčuľovania. A nadovšetko milujem svojho psa - láska na celý život.

Pracovne som momentálne tlmočník a prekladateľ najmä medicínskeho diskurzu, a popri tom učím anglický jazyk na jednej z jazykových škôl v Banskej Bystrici. Navyše sa venujem aj jazykovej a formálnej úprave textov v slovenskom jazyku (editor, redaktor alebo prekladový redaktor).

Mám sny. Jedným je žiť v krajine bez korupcie a strachu vyjadriť svoj názor. A druhým snom je kvalitné školstvo na Slovensku