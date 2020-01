Najmodrejšie oči

Sebapoškodzovanie medzi teenagermi v školách. Nepodceňujte varovné príznaky, neskrývajte bolesť a nehanbite sa požiadať o pomoc odborníkov. V škole - školského psychológa.

„Režem sa a neviem prestať, možno by som s tým aj vedela skončiť, kebyže chcem, ale ja neviem, či chcem. Je to ako droga. Aj keď mi je dobre, mám nutkanie: Urob to. Nerežem sa každý deň, skôr raz za týždeň už vyše roka, pomôžte mi, prosím.“ Aj takto znejú žiadosti o pomoc teenagerov, ktorí si neskôr uvedomia, že potrebujú pomoc a sami o ňu požiadajú.

Novým fenoménom dospievajúcich ľudí, študentov, je okrem depresívnych stavov - zvyčajne neliečených - sebapoškodzovanie - self-harm alebo automutilácia. Ide o úmyselné poškodzovanie – zraňovanie vlastného tela alebo časti tela bez zámeru spáchať samovraždu. Ide skôr o spôsob zvládania svojich emócií, ktoré sa zdajú byť príliš bolestné, aby mohli byť vyjadrené slovami. Neexistuje žiaden „typický“ teenager, ktorý sa sebapoškodzuje, ale tento jav sa vyskytuje tri až štyrikrát častejšie u dievčat ako u chlapcov.

Obdobie dospievania prináša so sebou významné telesné, emocionálne i sociálne zmeny. Mnoho dospievajúcich v súčasnosti zápasí so zvládaním vysokej miery stresu v škole, v rodine a v rovesníckych vzťahoch. Čas strávený s rodinou či priateľmi nahrádzajú sociálne siete, mobily či sedenie za počítačom. Dievčatá sú médiami neustále bombardované požiadavkami na to, ako by mali vyzerať, či ako by sa mali správať. Zlyhávanie v napĺňaní týchto idealizovaných očakávaní môže viesť k poruchám príjmu potravy a/alebo k sebapoškodzujúcemu správaniu formou seba-trestania.

Prečítajte si rozhovor s bývalou študentkou, ktorej identitu, pochopiteľne, nezverejním. No chcem jej poďakovať za ochotu sa podeliť o utrpenie, ktorým si ako mladá študentka prešla.

Čo to znamená sebapoškodzovanie?

Sebapoškodzovanie je poškodzovanie vlastného tela. Najčastejšie je to rezanie žiletkou, niektorí sa môžu škriabať, trhať si vlasy alebo sa páliť, napríklad žehličkou. Ja som sa rezala, na zápästiach, predlaktiach, stehnách. Niekedy aj znovu po tých istých ranách. Cítila som uvoľnenie vnútorného napätia. Ale sú aj takí, čo to robili len preto, aby boli zaujímaví.

Kedy si si prvýkrát začala ubližovať?

Naschvál som sa udierala a škriabala už od malička. Bolo to akoby súčasťou môjho života. Prvýkrát som sa porezala ako 14-ročná. Bola som zúfalá. Bol som v partii niekoľkých kamarátov. Tí išli do kina na film a nevzali ma so sebou. Nebolo to prvýkrát, čo ma takto vynechali a nejak som to nezvládla.

Bola to hrozná noc. Zavolala som kamarátke (jedna z takých problematickejších) a vyplakala sa jej . Ale od tej noci sa to nadlho stalo mojím zvykom.

Čo si pri tom prežívala, keď si si ubližovala a ako si sa cítila potom?

To je ťažké odpovedať. Časom sa to menilo. Zo začiatku som mala obdobie, kedy som myslela len na rezanie. Bojovala som s nutkavými myšlienkami sa pozerať, a aj keď som ich na chvíľu premohla, prišla oveľa väčšia chuť sa rezať, a tak som nemala na výber, len v tom pokračovať. Niekedy som sa zasa rezala aj dvakrát denne.

Cítila som sa veľmi osamelá. Strácala som priateľov a jednoducho som nevedela sa stať normálnym teenagerom. Mala som obdobie, keď som odolala nutkaniu sa rezať, ale cítila som sa hrozne, vystresovaná zo školy, z domu. A stres som cítila, aj keď sa mi nejaký chlapec páčil. Viete, tak romanticky.

Často som prežívala pocit viny, že som urobila niečo hlúpe a musím byť za to potrestaná. Bojovala som s myšlienkami si ublížiť, ako sa len dalo, ale potom ma to prestalo baviť, tak som to urobila znova. Potom som sa rezala na bokoch, tam to nebolo veľmi vidieť, nie na zápästiach a predlaktiach, lebo ma desilo, že by niekto videl moje jazvy.

Sebapoškodzovanie mi poskytovalo okamžité uvoľnenie. Rozptýlilo moje trápenia a upokojilo ma. Mohla som normálne existovať a premýšľať o bežných veciach. Ale vždy prišiel nasledujúci deň...

Cítila sa som sa hlúpo a sprevádzal ma pocit viny. Bola som paranoidná chodiť von s jazvami na zápästiach. Bála som sa, že niekto uvidí jazvy na mojom boku. Čokoľvek znepokojujúce, čo ma trápilo, ma znepokojovalo oveľa viac a po porezaní mi ostali na tele viditeľné bolestivé pripomienky. Bolo to šialené, veľakrát som svoju doktorku sklamala, porezala sa, chvíľu sa cítila dobre, a potom zasa oveľa horšie. Pritom som krv neznášala.

Dlho som sa liečila na psychiatrii, aj som bola viackrát hospitalizovaná. Chodievala som roky na psychoterapiu. Liečba trvá roky. Mám sa dobre. Verím, že raz budem môcť povedať, že som to ochorenie porazila. A ostatným odkazujem, aby okamžite vyhľadali pomoc.

INTERVENCIA ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA PRI RIEŠENÍ PROBLÉMU SEBAPOŠKODZOVANIA

V rámci efektívnej prevencie a intervencie sebapoškodzovania sa v školách budem presadzovať zavedenie funkčného integrovaného systému súvisiaceho s podpornými službami duševného zdravia. V koncepcii by mala byť začlenená celá komunita školy. V škole by mala byť snaha o vytvorenie pozitívnej klímy, kde by si mali byť žiaci a študenti vedomí toho, že v prípade akýchkoľvek problémov sa môžu obrátiť na niekoho z dospelých. Školský psychológ, riaditeľ školy, učitelia, vychovávatelia, či iní pracovníci by sa mali podieľať na vytvorení takého prostredia školy, v ktorom sa budú žiaci, študenti cítiť bezpečne. Je veľmi dôležité, aby všetci zamestnanci školy boli oboznámení s rizikovými faktormi a varovnými signálmi v súvislosti so sebapoškodzujúcim správaním.

Pri intervencii môžu pomôcť najmä rodičia. Školskí psychológovia, či učitelia v škole nemajú častokrát veľkú šancu spozorovať rezné rany, hlavne pokiaľ žiaci, a čo sa aj často stáva, nosia dlhé rukávy. Rodičia by mali sústrediť svoju pozornosť na nevysvetliteľné rany na predlaktí, ramenách a nohách. Rezy majú častokrát podobu ,,lineárnych priamok“, paralelných pri sebe, pripomínajú tzv. ,,rebrík“. Niektorí dospievajúci si ,,vyrezávajú“ písmená alebo slová. Signálom, že ide o zámerné sebapoškodzovanie môže byť, že je to na ruke, ktorou dieťa nepíše. Niektoré rany vyzerajú skôr ako poškriabanie, nie porezanie.

Na diagnostiku zámerného sebapoškodzovania nevznikol zatiaľ žiaden oficiálny nástroj. V zahraničí sa k odhaleniu zámerného sebapoškodzovania, jeho metód a miery výskytu používa mnoho sebaposudzujúcich dotazníkov a škál. Výpovede však sú závislé na motivácii jednotlivca, úprimnosti, momentálnom psychickom a fyzickom stave, miere otvorenosti a schopnosti odpovedať na otázku (Kriegelová, 2008; Ferková, 2015).

