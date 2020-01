Voľba riaditeľa školy môže byť aj začarovaným kruhom

O voľbu riaditeľa školy by sa mali zaujímať aj rodičia, nielen zainteresovaní členovia Rady školy, učitelia, delegovaní členovia zriaďovateľa. No predovšetkým by mali byť verejné.

Ak chcete kandidovať za riaditeľa školy, musíte spĺňať kvalifikačné predpoklady:

1. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného študijného odboru požadované pre príslušný druh a stupeň školy.

2. I. atestáciu a a najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

3. Predložiť návrh koncepcie rozvoja školy alebo školského zariadenia.

4. Byť zdravotne spôsobilý.

5. Ovládať štátny jazyk.

Následne ste si museli vykonať do 4 rokov funkčné vzdelávanie určené pre vedúcich pracovníkov.

Toto platilo v zákone 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V NOVOM Zákone č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je funkčné vzdelávanie definované takto:

Funkčné vzdelávanie

§ 47

(6) Základný modul funkčného vzdelávania úspešne absolvuje pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanecpred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa. Rozširujúce moduly funkčného vzdelávania úspešne absolvuje riaditeľ najneskôr do piatich rokov od začiatku výkonu funkcie riaditeľa.

ALE V

Prechodné ustanovenia

§ 89, ods. (5) Úspešné absolvovanie základného modulu funkčného vzdelávania pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa sa nevyžaduje do 31. decembra 2022.

PRECHODNÉ OBDOBIE - VYSVETLENIE

V súčasnosti, konkrétne od 15. 10. 2019, kedy začal platiť zákon 138/2019 sa na pozíciu riaditeľa cez výberové konanie na hocakej škole - ak máte I. atestáciu a 5 rokov pedagogickej praxe - môžete prihlásiť bez toho aby ste po nastúpení do funkcie riaditeľa museli začať alebo absolvovať FUNKČNÉ VZDELÁVANIE, presnejšie do 31. 12. 2022, po novom MODULY, teda počas 3 rokov (2020, 2021, 2022) máte svätý pokoj. A dôvod? No lebo Ministerstvo žiadne moduly (ani základný, ani rozširujúce) nemá pripravené. Hor sa na riaditeľské stoličky. Čakajú Vás 3 roky pokoja od chodenia na funkčné vzdelávanie. Funkčné vzdelávanie začnete až od 1. januára 2023. (Ale ani to nie je isté).

AKO PREBIEHA VOĽBA RIADITEĽA ŠKOLY - SKRÁTENÉ VYSVETLENIE

Na ťahu je zriaďovateľ školy, ktorý, ak sa nemýlim, musí vyhlásiť výberové konanie 2 mesiace pred uplynutím funkčného obdobia súčasného riaditeľa.

A druhá v poradí je Rada školy zložená zvyčajne z 11 členov: 2 zástupcovia pedagogických zamestnancov, 1 zástupca z nepedagogických zamestnancov, 4 zástupcovia rodičov + 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Pri voľbách riaditeľa sa počet členov rozrastá o ďalších dvoch členov: 1 z Okresného úradu a 1 zo Štátnej školskej inšpekcie.. Teda výsledný počet je 13 ľudí - výberová komisia.

1. Komisia si prezrie za zatvorenými dverami doklady ku všetkým kandidátom. Súčasťou dokumentácie je návrh koncepcie riadenia školy na 5 rokov.

2. Určí sa časový limit na prezentáciu kandidátov. V rámci nej môžu byť vystavení rôznym otázkam súvisiacim s riadením školy a školskou legislatívou.

3. Tajné hlasovanie. Vyhrá kandidát s nadpolovičnou väčšinou hlasov. Hlasovať budú 11 členovia rady školy a dvaja z úradov vyššie spomenutých. Ak nikto nezíska potrebný počet hlasov, bude sa konať o určený počet dní 2. kolo.

4. Ak vyberie rada školy kandidáta, bude sa čakať na schválenie zriaďovateľom školy (primátor, starosta) a menovanie. Zriaďovateľ školy vybraného kandidáta nemusí menovať*. (Papuga, 2020)

*596/2003 § 3 PRAFRÁZUJEM

I. kolo

Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania. Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy vymenuje riaditeľa alebo písomne odôvodní svoj nesúhlas s navrhnutým kandidátom rade školy.

Ak nevymenuje, nasleduje II. kolo.

Zriaďovateľ vyhlási druhé výberové konanie do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasu rade školy. Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy na základe druhého výberového konania vymenuje riaditeľa alebo predloží návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom ->

Ak nevymenuje ani v II. kole, nasleduje obecné alebo mestské zastupiteľstvo

-> na najbližšie zasadnutie príslušného zastupiteľstva. Na schválenie návrhu na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov príslušného zastupiteľstva.

Ak príslušné zastupiteľstvo neschválilo návrh (nesúhlas pána primátora alebo starostu) na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom, zriaďovateľ do 15 dní odo dňa prijatia uznesenia príslušného zastupiteľstva vymenuje riaditeľa na základe návrhu rady školy.

Ak príslušné zastupiteľstvo schválilo (nesúhlas pána primátora alebo starostu) návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom, zriaďovateľ do 15 dní odo dňa prijatia uznesenia príslušného zastupiteľstva vyhlási výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa postupom podľa osobitného predpisu.

Po schválení nesúhlasu nasleduje NOVÉ VÝBEROVÉ KONANIE s tým istým postupom (extrémny prípad - "v princípe donekonečna"). Aj tak sa dá poistiť, aby vyhral "náš" človek.

Čo je pri tom alarmujúce, je to, že všetko prebieha tajne, predseda Rady školy taktiež nevie, kto sa hlási z vonku do výberového konania. Dozvie sa to až v deň, keď príde na Školský úrad otvoriť obálky kandidátov. Čiže všetko sa odohráva v uzavretom kruhu. Rodičia kandidátov nemusia vôbec poznať, nemajú možnosť si prečítať Koncepciu rozvoja školstva, nemajú možnosť si ich vypočuť (nebavíme sa tu o 4 členoch zastupujúcich rodičov v školskej rade). A aj keď platí, že voľba riaditeľa môže byť aj za prítomnosti verejnosti, zvyčajne sa komisia dohodne a odhlasuje, že nik pri prezentácii a voľbe kandidátov nebude. (Pre istotu)

Myslím, že je načase voľbu riaditeľa odtajniť. A taktiež si myslím, že voľba by mala byť verejná.

Volám sa Ivan Švajlen, som kandidátom do NRSR vo voľbách 2020 za Demokratickú stranu pod číslom 53. Školstvo je moja vášeň, a preto píšem články o tom, čo ste možno o školstve nevedeli. Našu stranu môžete podporiť lajkom TU a na Instagrame TU.

Rovnosť šancí v školstve

Ak sa vám text páčil, podporte ho zvýšením karmy pod blogom, zvýšite tak jeho čítanosť.

Ďakujem.