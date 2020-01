Christian Picciolini, kedysi vodca neonacistického gangu, teraz robí osvetu proti neonacizmu. V roku 2016 bol aj na Slovensku."Majte sa na pozore, keď vám niekto sľubuje raj na zemi. Treba sa spýtať - za akú cenu a pre koho bude?"

Christian Picciolini bol aj na Slovensku, na neuverenie aj v Banskej Bystrici a rozprával, ako sa z neonacistického hnutia, ktoré založil, oslobodil, zmenil myslenie a začal žiť bežným životom. Stal sa poslom, ako zmeniť myslenie hlavne mladých ľudí a ako sa vymaniť z područia neonacistickýh gangov. Jedna z jeho troch knih s názvom Romantické násilie - Spoveď amerického skinheda vyšla v malom náklade v SME ako príloha k novinám. Slovenskú verziu som si kúpiť nestihol. Kúpil som si originál. Knihu som prečítal v angličtine jedným dychom - je úchvatná, no zároveň strašná.

Nestihol som ani jeho prednášku v BB, čo si doteraz trochu tak vyčítam.

Koncom februára 2020 vydáva novú knihu Breaking Hate - Confronting The New Culture of Extremism, voľný preklad: Prelomenie nenávisti - konfrontácia s novou kultúrou extrémizmu.

No vráťme sa späť do roku 2016, kedy bol na Slovensku, tesne po parlamentných voľbách. Vyšlo o ňom aj niekoľko rozhovorov, ktoré Vám pre ich aktuánosť vzhľadom k politickej situácii na Slovensku opäť priblížim kompiláciou pasaží z už napísaných článkov, ale taktiež aj mojich myšlienok.

Nenávidel. Teraz ku každému pristupuje so súcitom. A verí, že extrémizmus, ktorý aj on šíril, sa dá prekonať. Američan Christian Picciolini bol v mladosti neonacistických skinhedom. Mlátil ľudí, pôsobil aj v neonacistickej kapele.

Krvavý hákový kríž

„Neger, neger, prídeme rýchlo - neger, neger, vymažeme ťa... Vezmeme si späť svoju krajinu, biela rasa nikdy nezomrie... Sme noví bojovníci, znovuzrodená SS, Hitler je náš vodca, židovské svine vykopeme späť, kam patria... Žiadna rovnosť pre menejcenné rasy, to, čo chceme, je viac než tých šesť miliónov mŕtvych - chceme ďalšie konečné riešenie! Konečné riešenie opäť! Sieg heil, sieg heil!“

Takéto „posolstvá“ spieval v americkej neonacistickej skupine jej spevák Christian Picciolini. To, že ich myslel vážne, dokazuje názov kapely Final Solution (Konečné riešenie), jeho členstvo v Ku-klux-klane a šéfovanie nazi-skinhedskému gangu. Začal už ako štrnásťročný.

„Poflakoval som sa po ulici, kde som stretol kohosi z hnutia Chicago Area Skinheads. Vytiahol mi z úst joint, rozšliapol ho a povedal, prečo to robím. Že to je predsa to, čo chcú Židia a kapitalisti, aby sme boli poslušní. Že musím niečo robiť so svojím životom,“ rozpráva Christian.

Podľa Christiana je typické, že neonacisti regrutujú medzi tínedžermi, ktorí sú ovplyvniteľní, hľadajú vzory a ľahko sa dajú nalákať na „vzburu“ proti systému. Medzi nazi-skinhedmi bol osem rokov, v rokoch 1987 až 1995. Vyholili si vlasy, bili ľudí, verili tomu, že Židia ovládajú svet a menejcenné rasy ohrozujú bielych, nenávideli homosexuálov a chceli zničiť systém.

Christian Picciolini nebol žiadna malá figúrka. Z pešiaka sa zanedlho stal lídrom gangu, ku ktorému vzhliadali náckovia z celého sveta. „Lídrom som sa stal vďaka prvému americkému rasistickému skinhedovi Clarkovi Martellovi. Nahradil som ho, keď šiel do väzenia, lebo spolu s ďalšími vtrhli do bytu našej kamošky, ktorú videli na zastávke s černochom. Vtrhli k nej, zmlátili ju do krvi pažbou zbrane a jej vlastnou krvou pomaľovali stenu hákovými krížmi.“

Medzi našimi fašistami a Christianovou minulosťou jestvuje prepojenie. Keď v západnej Európe z krajnej pravice vykvasilo neonacistické hnutie a šírilo svoje idey do zvyšku sveta, Christianova kapela bola na začiatku deväťdesiatych rokov jednou z hlásnych trúb. Napríklad v Nemecku koncertovali pred tisícmi európskych neonacistov. Práve tam sa inšpirovala slovenská extrémistická scéna, ktorá sa začala transformovať z pouličných gangov a podľa vzoru nemeckých neonacistov si zakladala účelové združenia na zničenie „zhnitej demokratickej spoločnosti“. Tak vzniklo občianske združenie a neskôr politická strana Slovenská pospolitosť, z ktorej vzišla dnešná parlamentná strana.

„Dnes sa hanbím, keď si uvedomím, že aj my sme svojím spôsobom prispeli k tomu, čo sa deje u vás. Viem, že dnes sú títo ľudia u vás dokonca v parlamente,“ hovorí Christian.

„Používajú taktiku, akú sme neskôr používali aj my - uvedomili si, že pre svoju vec prilákajú viac ľudí, keď nebudú hajlovať a nosiť hákový kríž. O to presne ide. Aj my sme zmenili štýl, odložili skinhedské kanady a upravili rétoriku tak, že treba brániť krajinu, treba byť hrdý a zbaviť sa politikov, migranti vám pokazia život a my vám pomôžeme a ochránime vás. Slovensko patrí Slovákom, to je presne to isté. Čo dokazuje, že Kotleba je iný človek? Zmena oblečenia? To predsa nestačí.“

Christian Picciolini opustil rasistické hnutie, keď si podľa svojich slov uvedomil „prázdnotu nenávisti“. Rozpadlo sa mu kvôli tomu aj manželstvo, vykopli ho z viacerých škôl. Jeho príbeh inšpiroval aj tvorcov známeho filmu Kult hákového kríža s Edwardom Nortonom v hlavnej úlohe. Filmový hrdina prineskoro pochopí nezmyselnosť rasovej nenávisti a jeho mladšieho brata, ktorý ho nasleduje - podobne ako Christianovho -, zavraždia.

Dnes Christian píše knihy, šéfuje organizácii Život po nenávisti a cestuje po svete, aby hovoril o svojej skúsenosti. Po Berlíne a Prahe zavítal aj na Slovensko a živo sa zaujíma o dianie u nás. „Situácia je pre mňa o to nepochopiteľnejšia, že vaša krajina zažila hrôzy fašizmu. Nenávisť voči iným nikomu nepomôže, či je to Žid, Róm, homosexuál, emigrant... Nenávisť nie je cesta a môj život to dokazuje.“

„Vy máte Kotlebu, my Trumpa. Kotleba hovorí, že ho nezaujíma holokaust, Trump tvrdí, že nevie, čo je Ku-klux-klan. Kedysi chodil po baroch chlapík, zhováral sa s ľuďmi, aký je život nanič a že je z toho ľahká cesta. Tým človekom bol Adolf Hitler.

Pri Kotlebovi a Trumpovi sa história opakuje. Chápem, že pre mladých vojna a fašizmus sú vzdialené ako stredovek a obyčajní ľudia sú frustrovaní a sklamaní. Ale nemali by privierať oči nad realitou. Chcem povedať - majte sa na pozore, keď vám niekto sľubuje raj na zemi. Treba sa spýtať - za akú cenu a pre koho bude? Ste si istí, že aj pre vás a vašich blízkych?“

OPUSTIŤ NEONACISTICKÉ PROSTREDIE JE VRAJ PODOBNE ŤAŽKÉ, AKO OPUSTIŤ SEKTU.

Členstvo v neonacistických organizáciách nemusí byť iba otázkou ideológie. To, že človek takéto kruhy vyhľadáva, často súvisí so snahou o sebaidentifikáciu, s hľadaním identity, podpory, spolupatričnosti a priestoru na sebarealizáciu. S členstvom sa spája aj veľa ďalších sociálnych väzieb a tie nie je ľahké len tak pretrhnúť, keďže to vyžaduje mnoho ďalších krokov - od hľadania nových kamarátov a známych až po hľadanie novej práce či bývania.

Christian sa napokon úplne zbavil ideológie a založil program ExitUSA, ktorý pomáha radikálom vystúpiť z bludného kruhu extrémizmu. Picciolini už založil aj ExitSlovensko – www.exit-slovensko.sk. Každý, kto sa snaží opustiť extrémistickú scénu a hľadá nový život, sa naňho môže anonymne obrátiť.

Na webe exit-slovensko vám do očí udrie tento text: "Žiadne odsudzovanie. Iba pomoc.

Ak si pripravený/á opustiť život plný nenávisti a násilia, sme tu, aby sme Ťa podporili. Prostredníctvom ExitSlovensko sme odhodlaní pomôcť jednotlivcom, ktorí sa rozhodnú opustiť extremistickú scénu a vybudovať si nový život."

Toto je Christian v súčasnosti - "Odpoveďou je láska"

Tu si môžete pozrieť jeho vystúpenie v TEDx Talks. Sú k tomu aj slovenské titulky.

