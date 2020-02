Kompetencie školských úradov a referentov

Mnohí pedagogickí zamestanci sú riaditeľmi škôl uvedení do omylu, že príde kontrola zo školstva: bu-bu-bu. Je to však bu-bu-bu len pre riaditeľov škôl, nie pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl.

Základnou premisou fungovania školských úradov je koordinovanie, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úseku školstva

Školský úrad:

– zabezpečuje odborné činností vo veciach rozhodovania v druhom stupni, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy,

– zabezpečuje odborné činností v oblasti kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach okrem kompetencii ŠŠI (Štátna školská inšpekcia) v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, a v oblasti školského stravovania,

– zabezpečuje odborné činností vo veci vydávania organizačných pokynov riaditeľom škôl a školských zariadení, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok v spolupráci s okresným úradom,

– zabezpečuje odborné činností vo veciach poskytovania odbornej a poradenskej činnosti školám a ŠZ (školským zariadeniam), najmä v oblasti riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu a školského stravovania.

Činnosti referenta:

– príprava materiálov do mestskej rady a mestského zastupiteľstva,

– sledovanie zmien školskej a inej súvisiacej legislatívy, spracovanie podkladov na úpravu interných dokumentov na úseku školstva,

– kontrola správnosti údajov poskytnutých školami a školskými zariadeniami zriadených na území mesta,

– vyhodnocovanie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za príslušný školský rok každej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,

– v spolupráci s riaditeľmi škôl pripravuje na vyjadrenie a odsúhlasenie zriaďovateľom ročné plány kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov,

– pripravuje kritériá a podklady na ročné hodnotenie riaditeľov škôl,

– vypracováva stanoviská k externým materiálom,

– predkladá podklady na udelenie súhlasu zriaďovateľa so školským výletom, exkurziou, školou v prírode a lyžiarskym výcvikom pre jednotlivé ZŠ,

– spracováva štatistické výkazy typu škôl za základné školy a ŠZ,

– zabezpečuje zber a spracovávanie údajov pre normatívne financovanie škôl na príslušný rok Eduzber, kontroluje správnosť údajov v protokoloch za jednotlivé školy a v protokole za zriaďovateľa,

– organizačne zabezpečuje výberové konanie a spolupracuje s radou školy,

– rieši podnety a sťažnosti na úrovni školského úradu,

– vedie evidenciu nadaných žiakov a žiakov so zdravotným znevýhodnením,

– poskytuje odbornú, poradenskú a metodickú činnosť pre školy v oblasti hmotnej núdze žiakov pri poskytovaní dotácií v pôsobnosti ÚPSVaR-u,

– vedie a spracováva agendu týkajúcu sa poskytnutia dotácií na stravu a nákup učebných pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi,

– spracúvava podklady k vyhodnoteniu programového rozpočtu,

– podieľa sa na príprave spoločenských a kultúrnych akcií pre školy a ŠZ na úrovni mesta,

– spolupracuje s orgánmi školskej samosprávy s inými samosprávami, s orgánmi štátnej správy, s fyzickými a právnickými osobami,

– participuje na projektoch školstva,

– zvyšuje si odbornú kvalifikovanosť,

– plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov a pokynov vedúceho oddelenia, prednostu a v rámci náplne oddelenia schválenej organizačným poriadkom.

Ak tu niekde vidíte kontrolu pedagogických zamestnancov, tak mi napíšte.

Zhrnutie: referent školského úradu nekontroluje pedagogických zamestnancov, ako vyplýva z jeho pracovnej náplne.

Niekoľko príkladov z praxe, čomu sa referent venuje:

1. Kontroluje riaditeľa školy, napríklkad čerpanie dovolenky. Viackrát sa stalo, že riaditeľ (nie sám, takmer vždy za seba posielajú pracovníka školy) donesie dovolenkový lístok, kde nebol vyplnený dátum nástupu do práce, alebo zle vyplnený dovolenkový lístok a pod.

2. Prišiel rodič, ktorý sa presťahoval do obce s tým, že spádová ZŠ odmietla vziať jeho dve deti do školy. A viete prečo? Lebo išlo Rómov. Presnejšie slušná rómska rodina. (To bol naozaj vrchol drzosti zo strany riaditeľa školy.) Vyriešilo sa to k spokojnosti rodiča.

3. Ak aj referent príde na školu, zvyčajne s vedúcim alebo vedúcou školského úradu/odboru školstva, kontrolujeme riaditeľa, nie učiteľov, takže strašenie učiteľov zo strany riaditeľov škôl je absurdné.

Učiteľov kontroluje riaditeľ školy a zástupca riaditeľa, a celkový výchovno-vzdelávací proces Štátna školská inšpekcia.

