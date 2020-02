Môj stret so smeráckou štátnou správou

Príbeh je pravdivý. Mená zmenené kvôli zachovaniu anonymity. Aj keď tie anonymity spôsobili ostrakizovanie mojej osoby len preto, lebo som si dovolil nesúhlasiť a mať svoj vlastný názor. Nuž do volieb žijeme v tomto úpadku.

Pred cca 2 rokmi som pracoval v jednej súkromnej strednej škole vo Zvolene. Riaditeľka (kapitola sama o sebe) ma navrhla za PMK (predsedu maturitnej komisie) anglického jazyka. Tieto "funkcie" deleguje Odbor školstva na OÚ. Tu v BB má SOŠ pod palcom p. A a gymnáziá má na starosti p. B.

A tak prišiel menovací dekrét, v ktorom ma menovali na školu v LUČENCI, aj keď si boli dobre vedomí, že bývam v Banskej Bystrici, čo je približne do 100 km od LC. A tak som sa ohradil a priamo napísal p. A email, citujem:

"Dobrý deň, p. A,

poprosím vás, aby ste moje miesto PMK anglického jazyka na v Lučenci nahradili iným vyučujúcim anglického jazyka v rámci škôl v pôsobnosti BBSK. Ja som Bystričan a jednoducho odmietam cestovať takmer 100 kilometrov do LC. Vopred vám píšem a myslím to naozaj vážne, že 15. 3. 20XX do Lučenca cestovať nebudem. Dávam vám to vedieť včas, tak vás poprosím, aby ste to v rámci vašich kompetencií vyriešili."

(Email som posielal mesiac vopred.)

Na môj email nereagovala. Veď štábna kultúra sa už dávno nenosí. Zareagovala ale riaditeľka školy, ktorá si ma následne zavolala a žiadala odo mňa vysvetlenie toho, AKO SOM SI TOTO MOHOL DOVOLIŤ BEZ JEJ VEDOMIA, čo v preklade znamená: "Čo si to dovoľujete mať vlastný názor?" Bodkou za účinkovaním na jej škole bola vyhrážka kárnym opatrením... Vtedy som sa dvihol a šiel si napísať výpoveď.

Ale situácia sa dostala do roviny absurdity fungovania školstva v roku 20XX síce už na inej škole. Taktiež nastala situácia, že ma riaditeľ navrhol za PMK. Tentokrát mi do očí klamal - keď som sa pýtal, kde je môj dekrét -, že ešte neprišiel. Pritom ostatným už dekréty prišli. Nedalo mi, zistil som si to iným spôsobom a výsledkom bolo, že za PMK ma nemenovali nevedno prečo. Nakoniec, keď som si zbalil tašku aj na tejto škole, dozvedel som sa, že údajne p. A zasiahla slovami, citujem: "Švajlena v žiadnom prípade, on je PROBLÉMOVÝ".

A tak ma pomenovali: som problémový. Áno, som "problémový" - (lebo) - mám svoj názor, som kriticky a autonómne mysliaca bytosť. Ak mi niečo nevyhovuje, pomenujem to a poviem priamo, taktiež viem povedať NIE (v závislosti od situácie a jej aspektov aj veľmi rázne).

Príspevok ponúka náhľad do situácie zo života. Nie je to sťažnosť ani nárek. Je to aj odraz doby, ale aj odraz toho, ako to funguje v školách. Ak máte názor a podporíte ho logickými argumentami, STE PROBLEMOVÍ. Ak ho nemáte/nechcete mať, ste "ve vačku, výplatka ide, držíte hubu pekne v stáde, šécko je, jak má byť".

